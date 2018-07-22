GÖZLER VİDA'NIN SATIŞINDA

LİVERPOOL DA DEVREYE GİRDİ

Q7 & NEGREDO DA GİDEBİLİR

Beşiktaş Yönetimi transfer için kaynağı buldu.Şu ana kadar geçen sezon kadroda yer alan oyunculardan Tosic'i 5 milyon Euro, Mitrovic'i 3.9 milyon Euro ve son olarak Fabri'yi 6 milyon Euro'ya satan Siyah- Beyazlı yönetim 3 futbolcudan toplam 14.9 milyon Euro'yu şimdiden kasasına koymuş durumda.Ancak bu parayı transfer için yetersiz bulan yönetim gözünü Vida'dan gelecek paraya geçirdi. Hırvat futbolcu için İngiliz kulübü West Ham şimdiden 22 milyon Euro teklif ederken yönetim bu rakamı az buldu.Vida ile Liverpool'un da ilgilendiğini bilen Siyah-Beyazlı yönetim Hırvat yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş bu oyuncuyu bu rakama satarsa çok önemli bir meblağı kasasına koyacak.Negredo ve Quaresma'ya da talipler var. 2 oyuncu en az 5'er milyon Euro'ya satılırsa 10 milyon Euro daha gelecek. Böylece rakam 50 milyon Euro'yu bulacak.