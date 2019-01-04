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FIFA'dan Trabzonspor'a geçici transfer yasağı!

FIFA, Trabzonspor'un yasağını yeniden uygulamaya soktu ve devre arası için bordo-mavili takıma transfer yasağı geldi.

Kaynak: Sabah
FIFA'dan Trabzonspor'a geçici transfer yasağı!
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04 Ocak 2019 08:23
Trabzonspor, eski yönetim döneminde Arjantin ekibi San Lorenzo'dan transfer edilen Emmanuel Mas'ın bonservis taksitlerini ödemediği için geçici transfer yasağı almıştı.

Akabinde yönetim ödemeyi yaptığını belirten yazıyı iletince yasak ortadan kalktı. Ne var ki Milan Kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedellerinin ödenmediği yönünde şikayette bulununca FIFA, Trabzonspor'un yasağını yeniden uygulamaya soktu ve devre arası için bordo-mavili takıma transfer yasağı geldi.

Trabzonspor'un Milan'a yaklaşık 13 milyon lirayı bulan ödemeyi yapması durumunda transfer yasağının ortadan kalkacağı belirtildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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