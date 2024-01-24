Fernando Santos saha kenarında çıldırdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı kritik mücadele, başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonuçla birlikte her iki takımın hanesine 1'er puan eklendi.
FERNANDO SANTOS ÇILDIRDI
Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasına yeni bir başlangıç için çıkmıştı ama olmadı. Pendikspor mağlubiyeti sonrasında takımını bu maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Kara Kartal'ın tecrübeli teknik adamı Fernando Santos'un planı tutmadı.
Santos, Beşiktaş'ın özellikle Cenk Tosun ve Muleka ile ikinci yarı sonunda peş peşe kaçırdığı pozisyonlar sonrasında adeta çılgına döndü. Oyuncularına kulübedeki yerinden sık sık direktifler veren Portekizli teknik adam, mücadelenin 0-0 sona ermesi sonrasında büyük üzüntü yaşadı.
FERNANDO SANTOS ÇILDIRDI
Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasına yeni bir başlangıç için çıkmıştı ama olmadı. Pendikspor mağlubiyeti sonrasında takımını bu maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Kara Kartal'ın tecrübeli teknik adamı Fernando Santos'un planı tutmadı.
Santos, Beşiktaş'ın özellikle Cenk Tosun ve Muleka ile ikinci yarı sonunda peş peşe kaçırdığı pozisyonlar sonrasında adeta çılgına döndü. Oyuncularına kulübedeki yerinden sık sık direktifler veren Portekizli teknik adam, mücadelenin 0-0 sona ermesi sonrasında büyük üzüntü yaşadı.