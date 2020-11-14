Fernando Muslera hız kesmiyor

Fernando Muslera, bir süredir tedavi sürecine ülkesi Uruguay'da devam ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera hız kesmiyor
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14 Kasım 2020 12:22
Geçen sezon pandemi sonrasında tekrar başlayan Süper Lig'deki Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Fernando Muslera, bir süredir tedavi sürecine ülkesi Uruguay'da devam ediyor.

Yakın zamanda annesini de kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Muslera'nın, her türlü olumsuzluğa rağmen Galatasaray sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

Muslera, ikinci devrede sahalara dönmeyi hedefliyor.



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