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Fenerbahçeliler forma satışını "sayaç"tan takip edecek

Fenerbahçe, taraftarının isteği doğrultusunda yeni sezon formalarının satış adetini gösteren sayacı "Fenerium"un internet sitesine ekledi

Kaynak: AA
Fenerbahçeliler forma satışını 'sayaç'tan takip edecek
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20 Temmuz 2018 23:55
Fenerbahçe Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda yeni sezon formalarının satış adetini gösteren sayacı "Fenerium"un internet sitesine ekledi.

Sarı-lacivertli futbol takımının dün satışa çıkan yeni sezon formalarının, ilk gün rekor sayıda talep gördüğü belirtildi.

Formaların satış adetini merak eden taraftarlar sosyal medyadan, satış sayısını görmek için Fenerium'un internet sitesine sayaç konulmasını talep etti.

Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü bu gece formaların satış adetini gösteren sayacı "Fenerium.com.tr" adresine koydu. Hem mağazalardan hem de internet üzerinden alınan her bir forma anında bu sayaca ekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp, bu sayaçla saat 23.00 itibarıyla toplam 27 bin 640 formanın satıldığını duyurdu.

Yeni sezon formaları 189 liradan satılıyor.

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