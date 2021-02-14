Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Fatih Karagümrük karşısında Enner Valencia'nın golünde pası veren Ozan Tufan, bu sezon 22. maçında 5. asistine imza attı.
Milli oyuncu geçen sezon 33 karşılaşmada 5 asist yapmıştı. Sahanın en iyisi olan Ozan 9/14 ikili mücadele kazandı. 6 top çaldı. %94 pas başarısı gösterdi. 51/54 pas isabeti sağladı. 5/6 uzun top başarısıyla oynadı.
Milli oyuncu geçen sezon 33 karşılaşmada 5 asist yapmıştı. Sahanın en iyisi olan Ozan 9/14 ikili mücadele kazandı. 6 top çaldı. %94 pas başarısı gösterdi. 51/54 pas isabeti sağladı. 5/6 uzun top başarısıyla oynadı.