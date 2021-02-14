Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta Valencia'nın golünde pası veren Ozan Tufan, 5. asistine ulaştı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası
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14 Şubat 2021 11:39
Fatih Karagümrük karşısında Enner Valencia'nın golünde pası veren Ozan Tufan, bu sezon 22. maçında 5. asistine imza attı.

Milli oyuncu geçen sezon 33 karşılaşmada 5 asist yapmıştı. Sahanın en iyisi olan Ozan 9/14 ikili mücadele kazandı. 6 top çaldı. %94 pas başarısı gösterdi. 51/54 pas isabeti sağladı. 5/6 uzun top başarısıyla oynadı.



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