Fenerbahçe'de Miha Zajc ülkesine döndü

ASpor, Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın "alacakları ile ilgili sorun yaşayabileceğinden" dolayı ülkesine döndüğü izleyicilerine duyurdu ancak canlı yayından kısa bir süre sonra Zajc konusunda yaşanan gelişmelerin detayları ortaya çıktı.



Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği haberi kısa bir süre önce gündeme damga vurmuş ve kulüp de bu konu hakkında bir açıklama yayınlamamıştı.



AİLEVİ SEBEPLERDEN DOLAYI ÜLKESİNE DÖNDÜ



Zajc'ın ülkesine dönmesi, "alacaklarından" dolayı olduğu düşünülürken; Sporx.com'un kulüp kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Zajc, sarı-lacivertli yönetimin bilgisi dahilinde ailevi sebeplerden dolayı ülkesine döndü. Malatyaspor karşılaşmasında kadroda olmayacak olan Zajc, önümüzdeki hafta takımdaki yerini alabilecek.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer olduğu Fenerbahçe'de toplam 25 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Zajc'ın 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



