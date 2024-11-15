Haber Tarihi: 15 Kasım 2024 20:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 20:01

Fenerbahçe-Zenit maçı canlı izle şifresiz: FB-Zenit canlı izle

Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe-Zenit maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Zenit maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - Zenit maçı canlı yayın izleme detayları.

Fenerbahçe-Zenit maçı canlı izle şifresiz: FB-Zenit canlı izle
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Fenerbahçe-Zenit maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe-Zenit maçı canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. 

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

 Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı saat 20.00'de başladı ve TRT 1'den şifresiz yayınlanıyor. Fenerbahçe hazırlık maçının canlı takibine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, milli arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

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CANLI: 1. DEVRE

FENERBAHÇE: 0
ZENIT: 0
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:  İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Rodrigo Becao, Filip Kostic, Bartuğ, Zeki, Fred, Oğuz Aydın, Tadic, Cenk.




 

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