Fenerbahçe-Zenit maçı canlı izle şifresiz: FB-Zenit canlı izle

Fenerbahçe-Zenit maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

Fenerbahçe-Zenit maçı canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı saat 20.00'de başladı ve TRT 1'den şifresiz yayınlanıyor. Fenerbahçe hazırlık maçının canlı takibine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, milli arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Rodrigo Becao, Filip Kostic, Bartuğ, Zeki, Fred, Oğuz Aydın, Tadic, Cenk.