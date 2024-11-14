Fenerbahçe'ye Paul Pogba önerisi

DÜNYA KUPASI SAHİBİ

Manchester United'da 233 maçta 39 gol ve 48 asist ile oynayan Pogba, Juventus'ta ise 190 karşılaşmada 34 kez ağları havalandırıp 7 gol pası vermişti.

Paul Pogba, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da en önemli oyuncularından biri olmuştu.



