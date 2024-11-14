Fenerbahçe'ye Paul Pogba önerisi

Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Paul Pogba için sürpriz bir gelişme yaşandı. Pogba, Fenerbahçe'ye önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Paul Pogba önerisi
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14 Kasım 2024 09:01
Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Paul Pogba için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli futbolcunun menajerler tarafından bazı kulüplere önerildiği ve bunlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu ortaya çıktı.

MADDİ BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Pogba, kısa süre önce verdiği röportajda Mourinho'yu çok sevdiğini, onun için Manchester United'a imza attığını söylemiş, "Onunla ilişkimiz bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Onu yeniden görsem, kocaman sarılırdım" demişti.

Fransız basını, dünyaca ünlü yıldızın yeni takımından maddi beklentilerinin düşük olacağını, tek hedefinin sahada kendini yeniden göstermek olduğunu yazdı. Fenerbahçe Yönetimi, Mourinho'nun yeşil ışık yakması halinde bu transferi düşünebilir.

GALATASARAY'A DA ÖNERİLDİ

Yıldız oyuncu, Avrupa'dan birçok kulübe önerilirken daha önce Galatasaray'a da önerilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp ise olumlu veya olumsuz bir yanıt vermemişti.

DÜNYA KUPASI SAHİBİ

Manchester United'da 233 maçta 39 gol ve 48 asist ile oynayan Pogba, Juventus'ta ise 190 karşılaşmada 34 kez ağları havalandırıp 7 gol pası vermişti.

Paul Pogba, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da en önemli oyuncularından biri olmuştu. 



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