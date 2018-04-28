Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş tepkisi

AZİZ YILDIRIM YERİNDE İZLEDİ

li taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilenmaçı ile ilgili tepkilerinimaçında da sürdürdü.Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş Kulübü ve teknik direktöraleyhinde tezahüratlarda bulundu.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Sekreter Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yer aldı.Ligin 31'inci haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımını yalnız bırakmadı.Başkan Yıldırım'a Genel Sekreter Mahmut Uslu da eşlik etti.