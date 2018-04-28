Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçı ile ilgili tepkilerini Kasımpaşa maçında da sürdürdü.
Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş Kulübü ve teknik direktör Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
AZİZ YILDIRIM YERİNDE İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Sekreter Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yer aldı.
Ligin 31'inci haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımını yalnız bırakmadı.
Başkan Yıldırım'a Genel Sekreter Mahmut Uslu da eşlik etti.
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Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş Kulübü ve teknik direktör Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
AZİZ YILDIRIM YERİNDE İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Sekreter Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yer aldı.
Ligin 31'inci haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımını yalnız bırakmadı.
Başkan Yıldırım'a Genel Sekreter Mahmut Uslu da eşlik etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın