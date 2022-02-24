Fenerbahçe: 'Savaşa hayır!'

Fenerbahçe, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bir paylaşım yaptı.
İngiliz-İrlandalı filozof ve siyaset bilimcisi Edmund Burke'ün sözünü kullanan Fenerbahçe, "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! Savaşa hayır" dedi.
Fenerbahçe, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
İngiliz-İrlandalı filozof ve siyaset bilimcisi Edmund Burke'ün sözünü kullanan Fenerbahçe, "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! Savaşa hayır" dedi.
Fenerbahçe, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır!#SavaşaHayır pic.twitter.com/2XcNwoVGkT
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 24, 2022