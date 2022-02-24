Fenerbahçe: "Savaşa hayır!"

Fenerbahçe Spor Kulübü, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Savaşa hayır" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Savaşa hayır!'
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24 Şubat 2022 21:11
Fenerbahçe, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bir paylaşım yaptı.

İngiliz-İrlandalı filozof ve siyaset bilimcisi Edmund Burke'ün sözünü kullanan Fenerbahçe, "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! Savaşa hayır" dedi.

Fenerbahçe, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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