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Fenerbahçe Salih Uçan'ı verdi, Miha Zajc'ı aldı

Fenerbahçe, Empoli'den 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe Salih Uçan'ı verdi, Miha Zajc'ı aldı
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31 Ocak 2019 22:26
Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Empoli'den Miha Zajc'ı transfer ettiğini resmen açıkladı ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer karşılığında Empoli'ye Salih Uçan'ın bonservisi ve 3 milyon euro para verildi.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir." ifadeleri yer aldı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Miha Zajc, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye'de oynayan bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla İtalya ve Slovenya'da birlikte oynamıştım." dedi.

Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye ligi, kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım."" değerlendirmesinde bulundu.



 

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