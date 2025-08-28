27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Fenerbahçe'nin hasreti sürüyor!

Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla yükseldi.

calendar 28 Ağustos 2025 02:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin hasreti sürüyor!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti devam ediyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda yer alan sarı-lacivertlilerin hasreti 17 yıla çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda gruplarda boy gösteren Fenerbahçe, daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da mücadele etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
