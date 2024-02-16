Haber Tarihi: 16 Şubat 2024 12:27 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 12:27

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman? 2024 Fenerbahçe'nin son 16 rakibi kim?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasının bugün olması sebebiyle gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Futbolseverler, sarı-lacivertlilerin rakibini ve maçının hangi tarihte oynanacağını merak ediyor. İsmail Kartal yönetiminde ligde, zirveyi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlamıştı. Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, Krunic, Bonucci gibi isimleri Konferans Ligi kadrosuna ekledi. Peki Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman, bu hafta mı? İşte, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi takvimine ilişkin son bilgiler…

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman? 2024 Fenerbahçe'nin son 16 rakibi kim?
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Avrupa Kupaları'nda heyecan bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarıyla başlıyor. Bu sezon Avrupa'da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ülkemizi temsil etti. Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına 3. olarak veda ederken Fenerbahçe H Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura adını yazdırdı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise Avrupa karşılaşmalarının başlamasıyla takımlarının maç programını araştırıyor. Peki Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesine ilişkin detaylar…

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maç programı henüz belli olmadı. Konferans Ligi H Grubunu lider tamamlayan sarı lacivertliler doğrudan son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk tur play-off mücadeleleri 15 Şubat'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat'ta tamamlanacak.

Ardından ise play-off turunu tamamlanarak son 16 turuna kalan takımlar belli olacak. Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turundan gelecek. Maçların tarihi ve sarı lacivertlilerin rakibi 23 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek kura ile belli olacak.

FENERBAHÇE AVRUPA KADROSUNU GÜNCELLEDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer sezonunda yeni isimleri kadrosuna kattı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, yeni transferleri Avrupa kadrosuna ekledi. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi şu şekilde;

Kaleciler: Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Ömer Camcı, Furkan Akyüz

Savunma: Çağlar Söyüncü, Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Mehmet Can Gülerer

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Kaan Akyazı, Efekan Karayazı, Emirhan Arkutcu

Hücum: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai
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