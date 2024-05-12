Fenerbahçe Kayserispor canlı yayın, Kesintisiz link HD

TIKLA, FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI







FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe ile Kayserispor, 46. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.



KADIKÖY'DE 23. MAÇ



Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.



TARİHE GEÇEN SONUÇLAR



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.



FENERBAHÇE'DE PROTESTO HAZIRLIĞI



Fenerbahçe, ligin 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Son Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin. Ligin bitimine 3 hafta kala kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sezonun en zor maçlarından birini oynayacak. Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların bugün hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbolseverler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar.



SEBASTIAN SZYMANSKI HASRET BİTİRMEK İSTİYOR



Fenerbahçe'de 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor maçında gol atan ve sonrasında sessizliğe bürünen Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Kayserispor maçıyla birlikte gol özlemine de son vermek istiyor. Yıldız futbolcu bugün fileleri havalandırması durumunda 123 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşayacak.Szymanski son haftalardaki performansıyla eleştiriliyor. Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 18 asiste imza attı.







