Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan transfer

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan transfer
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03 Ağustos 2022 20:26
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Almanya Frauen-Bundesliga takımlarından SC Sand'da forma giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Nijerya Milli Takımı oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu için Ülker Stadı'nda düzenlenen imzada kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

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