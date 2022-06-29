Fenerbahçe Emre Mor'u resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor'la anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin açıklamasından saatler önce Emre Mor transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurmuştu.
TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." sözlerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'ye verdiği sözü tuttuğunu belirten Hurma, "Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse, satmam. Sözümü tutarım." diyerek transferi resmi ağızdan ilk duyuran kişi olmuştu.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin euro olacak.
Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."
SÜLEYMAN HURMA: "SÖZ VERDİM"
Fenerbahçe: "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." https://t.co/hy0zvO1dRb
— Sporx (@sporx) June 28, 2022
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin açıklamasından saatler önce Emre Mor transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurmuştu.
TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." sözlerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'ye verdiği sözü tuttuğunu belirten Hurma, "Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse, satmam. Sözümü tutarım." diyerek transferi resmi ağızdan ilk duyuran kişi olmuştu.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin euro olacak.
Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.
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