Fenerbahçe Emre Mor'u resmen açıkladı

"Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."







Fenerbahçe: "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." https://t.co/hy0zvO1dRb



— Sporx (@sporx) June 28, 2022

Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor'la anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin açıklamasından saatler önce Emre Mor transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurmuştu.TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, "" sözlerini kullanmıştı.Fenerbahçe'ye verdiği sözü tuttuğunu belirten Hurma, "" diyerek transferi resmi ağızdan ilk duyuran kişi olmuştu.Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin euro olacak.Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.