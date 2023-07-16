Fenerbahçe, Dusan Tadic transferini açıkladı!

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, transferde büyük bir sürprize imza atarak Dusan Tadic'in İstanbul'a getirildiğini açıkladı. İşte transfer açıklamasının ayrıntıları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Dusan Tadic transferini açıkladı!
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16 Temmuz 2023 00:50
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 01:38
Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan yıldız oyuncu Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe kulübünden KAP'a yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinin tamamlanacağı ve ardından resmi imzanın atılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın "Dusan Tadic için teklif yaptık" açıklamasının ardından Fenerbahçe, 34 yaşındaki futbolcuyu gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a getirdi.

 

AJAX KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Dusan Tadic, Ajax kariyerinde çıktığı 241 maçta 105 gol ve 112 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. 34 yaşındaki Sırp oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Ajax'tan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Tadic Ajax'ta 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası'nı kaldırma başarısı göstermişti. Deneyimli oyuncu ayrıca 2018-2019 sezonunda 28 golle gol krallığını elde etmişti.

SON 5 SEZONA DAMGA VURDU

Dusan Tadic, Ajax ile geçirdiği beş sezonun tamamında ligi 10+ gol ve 10+ asist ile tamamladı.

- 2018/19:
34 maç, 28 gol, 13 asist

-️ 2019/20:
25 maç, 11 gol, 15 asist

- 2020/21:
34 maç, 14 gol, 18 asist

- 2021/22:
34 maç, 13 gol, 19 asist

- 2022/23:
34 maç, 11 gol, 18 asist

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