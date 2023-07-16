Transferin hızlı ekibi, Ajax'tan ayrılan yıldız oyuncu'i İstanbul'a getirdi.Fenerbahçe kulübünden KAP'a yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinin tamamlanacağı ve ardından resmi imzanın atılacağı ifade edildi.Beşiktaş'ın "Dusan Tadic için teklif yaptık" açıklamasının ardından Fenerbahçe, 34 yaşındaki futbolcuyu gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a getirdi.Dusan Tadic, Ajax kariyerinde çıktığı 241 maçta 105 gol ve 112 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. 34 yaşındaki Sırp oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Ajax'tan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.Tadic Ajax'ta 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası'nı kaldırma başarısı göstermişti. Deneyimli oyuncu ayrıca 2018-2019 sezonunda 28 golle gol krallığını elde etmişti.Dusan Tadic, Ajax ile geçirdiği beş sezonun tamamında ligi 10+ gol ve 10+ asist ile tamamladı.- 2018/19:34 maç, 28 gol, 13 asist-️ 2019/20:25 maç, 11 gol, 15 asist- 2020/21:34 maç, 14 gol, 18 asist- 2021/22:34 maç, 13 gol, 19 asist- 2022/23:34 maç, 11 gol, 18 asist