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Fenerbahçe'den Pepe hamlesi!

Transferde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Porto forması giyen Pepe ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 27 Haziran 2025 16:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Pepe hamlesi!
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Fenerbahçe transfer için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler için son olarak Brezilya basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Porto forması giyen kanat oyuncusu Pepe ile ilgileniyor.

TRANSFERDE RAKİBİ ÇOK

Haberde Fenerbahçe'nin Pepê transferi için Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley ile rekabet etmesi gerektiği belirtildi.

PERFORMANSI

Pepe geçen sezon Porto formasıyla 45 maçta 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. 


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