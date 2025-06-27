Fenerbahçe'den Pepe hamlesi!

Fenerbahçe transfer için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler için son olarak Brezilya basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ESPN'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Porto forması giyen kanat oyuncusu Pepe ile ilgileniyor.
TRANSFERDE RAKİBİ ÇOK
Haberde Fenerbahçe'nin Pepê transferi için Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley ile rekabet etmesi gerektiği belirtildi.
PERFORMANSI
Pepe geçen sezon Porto formasıyla 45 maçta 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
ESPN'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Porto forması giyen kanat oyuncusu Pepe ile ilgileniyor.
TRANSFERDE RAKİBİ ÇOK
Haberde Fenerbahçe'nin Pepê transferi için Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley ile rekabet etmesi gerektiği belirtildi.
PERFORMANSI
Pepe geçen sezon Porto formasıyla 45 maçta 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
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