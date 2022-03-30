Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, sağ bek mevkisini uzun yıllar garantiye alacak. Kanarya hem yerli kontenjanını düşünerek hem de sağ beki güvenle teslim edeceği ismi buldu. 22 yaşındaki oyuncu için Sassuolo ile ilk temas kuruldu.



Başkan Ali Koç gelecek sezona büyük önem veriyor. Seçildiği günden bu yana bir türlü başarı elde edemeyen başkan Koç bu sezon sürekli protesto edilmişti. Gelecek yılı son şansı olarak gören sarı-lacivertli kulübün başkanı kusursuz kadro kurmak için kolları erkenden sıvadı.



İstikrar sağlanamayan sağ bek mevkisi için Mert Müldür düşünülüyor. Fenerbahçe, 22 yaşındaki genç oyuncuyu renklerine bağlayarak bu pozisyonu uzun yıllar garanti altına almayı hedefliyor. Mert'in Sassuolo ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.



Mert Müldür, Rapid Wien'de parladıktan sonra Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen rotasını Sassuolo'ya kırmıştı. Transfer dönemlerinde adı Dört Büyükler ile anılsa da İtalyan kulübü bonservis pazarlıklarında işi zora sokunca ülkeye dönememişti. Fenerbahçe bu defa çok kararlı şekilde gidecek.



Sassuola ile kıran kırana pazarlıklar sonrasında 22 yaşındaki oyuncuya çubuklu formayı giydermeyi hedefliyor. Bu transferde Kanarya'nın elini kolaylaştıran bir etken de Mert'in bu Fenerbahçe'yi istemesi. Başkan Ali Koç bu transferle bizzat ilgileniyor.





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