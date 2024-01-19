Fenerbahçe'de yerli Serdar Dursun!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, transferle yerli bir forveti takıma kazandırmak istediklerini söylemişti.
Eyüpspor'da çok iyi bir sezon geçiren Ahmed Kutucu ve Pendikspor'da göz dolduran 21 yaşındaki Erencen Yardımcı'nın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ancak sarı-lacivertlilerin, sezon başında Fatih Karagümrük'e giden Serdar Dursun'u geri çağırma konusunu gündeme aldığı kaydedildi.
"Yerli forvet takviyesi yapabiliriz" ifadelerini kullanan İsmail Kartal, sezon başında Fatih Karagümrük'e giden Serdar Dursun'u tekrar takımda görmeyi istiyor.
Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Dursun, bu sezon 5 kez gol sevinci yaşadı.
Eyüpspor'da çok iyi bir sezon geçiren Ahmed Kutucu ve Pendikspor'da göz dolduran 21 yaşındaki Erencen Yardımcı'nın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ancak sarı-lacivertlilerin, sezon başında Fatih Karagümrük'e giden Serdar Dursun'u geri çağırma konusunu gündeme aldığı kaydedildi.
"Yerli forvet takviyesi yapabiliriz" ifadelerini kullanan İsmail Kartal, sezon başında Fatih Karagümrük'e giden Serdar Dursun'u tekrar takımda görmeyi istiyor.
Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Dursun, bu sezon 5 kez gol sevinci yaşadı.