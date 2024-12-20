Fenerbahçe'de son 4 maçta düşüş

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de son 4 maçta düşüş
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20 Aralık 2024 22:20
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun ekibi bu sonucun ardından tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.

İşte Fenerbahçe'nin son 4 maçı:

- 0-1 Beşiktaş

- 0-2 Athletic Bilbao 

- 3-1 Başakşehir

- 1-1 Eyüpspor
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