Fenerbahçe'de son 4 maçta düşüş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Jose Mourinho'nun ekibi bu sonucun ardından tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.
İşte Fenerbahçe'nin son 4 maçı:
- 0-1 Beşiktaş
- 0-2 Athletic Bilbao
- 3-1 Başakşehir
- 1-1 Eyüpspor
Jose Mourinho'nun ekibi bu sonucun ardından tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.
İşte Fenerbahçe'nin son 4 maçı:
- 0-1 Beşiktaş
- 0-2 Athletic Bilbao
- 3-1 Başakşehir
- 1-1 Eyüpspor