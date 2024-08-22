Fenerbahçe'de Omar Fayed, Süper Lig'den teklif bekliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Iğdır FK ve Fatih Karagümrük'ün talip oldu Fenerbahçeli genç oyuncu Omar Fayed'in 1. Lig'e gitmek istemediği ve Süper Lig'den teklif beklediği kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Omar Fayed, Süper Lig'den teklif bekliyor
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22 Ağustos 2024 09:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç oyuncu Omar Fayed ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

Mısırlı genç stoper, geçen sezonu Sırbistan'ın Novi Pazar takımında kiralık olarak geçirmişti. Omar Fayed'e önce Iğdır FK ardından Fatih Karagümrük talip oldu. Her iki kulüp de kiralama teklifi sundu.

SÜPER LİG'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Ancak Olimpiyatlar'da ülkesi Mısır'la yarı final oynayan 21 yaşındaki savunmacının 1. Lig'e gitmek istemediği ve Süper Lig'den teklif beklediği kaydedildi.

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Fayed'in manejerinin de Türkiye'ye gelerek yöneticilerle bir görüşme gerçekleştidiği öğrenildi. Mısırlı oyuncunun bir kez daha yurt dışına kiralanma ihtimali de yüksek.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

20 yaşındaki stoper, 2023-2024 sezonu başında El Mokawloon'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Omar Fayed, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Novi Pazar forması giymişti.

Mısırlı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Omar Fayed'in güncel piyasa değeri 600 bin euro. 

 
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