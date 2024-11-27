Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gerçeği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Oğuz Aydın'ı fiziksel olarak yeterli bulmadığı için ilk 12 haftada oynatmadı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gerçeği!
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27 Kasım 2024 10:23
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gerçeği... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, fiziksel olarak yetersiz gördüğü için Oğuz Aydın'a 12 haftada fazla forma vermedi.

Portekizli teknik adam, büyük umutlarla transfer edilen Oğuz Aydın'a, "Fiziksel olarak güçlenmen gerek" uyarısında bulundu.

Oğuz da bu süreçte hem takım antrenmanlarını katıldı hem de idman sonrası salonda özel olarak çalıştı. Bireysel performans antrenörüyle de çalışan 24 yaşındaki futbolcu, fiziksel olarak ciddi bir gelişim gösterdi.

Oğuz Aydın, çalışmalarının meyvesini Kayserispor deplasmanında aldı ve karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.

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