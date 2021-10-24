Fenerbahçe'de Mesut Özil kulübede!

Teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'inde rotasyona gitti.



Portekizli teknik adam, Mesut Özil'e ilk 11'de yer vermedi. Özil yerine ise Yunan futbolcu Dimitris Pelkas forma şansı buldu.



Öte yandan Enner Valencia da rotasyon dolayısıyla yedek kulübesinde yer aldı. Ekvadorlu oyuncunun yerine ise Serdar Dursun görev aldı.





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