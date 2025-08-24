Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı!

Fenerbahçe'de yaşanan kaleci sıkıntısı Kocaelispor maçında bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı.
Kocaelispor 22. dakikada ceza yayı üzerinden Frikik kazandı. Petkovic, İrfan Can Eğribayat'ın kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturdu.
Sarı-lacivertliler kalesine gelen ilk topta golü yerken İrfan Can Eğribayat kariyerinde ilk kez serbest vuruşta topu kalesinde gördü. Maç sonunda morali bozuk bir şekilde soyunma odasına giden İrfan, kaleci antrenörü Zufic'in tribünleri selamlaması için ikna çabalarına olumlu cevap vermedi.
