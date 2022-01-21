Fenerbahçe'de iki pozitif vaka

Fenerbahçe'de iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında oyuncuların tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında oyuncuların tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."