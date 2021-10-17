Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten Ali Şansalan'a tepki

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmadaki hakem kararları hakkında konuşan Erol Bilecik "Bu akşam bizim için, Fenerbahçe camiası için kabul edilemez bir akşam. Maçın 23. dakikasına kadar bakılınca, 1-0 önde giden muazzam bir takımımız var. Bu şekilde gitseydi, hakemin herhangi bir müdahalesi olmasaydı, adaletli şekilde devam eden bir maç olsaydı, biz bu maçı muhtemelen 2-0 veya 3-0 bitirmiş olabilirdik. 23. dakikaya geldiğimiz zaman hakikaten 22 kişilik maç 22 kişi devam etti. Biz 10 kişi kaldık, diğer takım 12 kişi devam etti. Bütün kabul edilemez dediğimiz noktanın temel unsuru Sayın Hakem Bey. Hakeme bakıldığı zaman sadece sahada oynayan futbolcuların emekleri katletilmedi. Bütün camianın, teknik kadronun, yönetim kurulunun emekleri katledildi. Esefle kınıyoruz. Bunu hiçbirimiz hak etmedik Fenerbahçe camiası olarak. Ben şuna inanmıyorum, Sayın Hakem Bey yastığına kafasını koyduğu zaman nasıl uyuyacak, nasıl vicdanı rahat uyanacak merak ediyorum. Bunu kendisine bırakıyorum. Bu akşam resmen katledilen bir maç vardı. Bunun altını çizmek isterim." dedi.



Erol Bilecik ayrıca "Söyleyecek bir şey yok. 23. dakikadan sonra maç belirgin bir noktada devam etti. Olmayan sarı kartlar verildi." ifadelerini kullandı.





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