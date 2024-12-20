Fenerbahçe'de dev liste: Dybala, Talisca ve Firmino!

Fenerbahçe için Portekiz'den önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.
O'Jogo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, lider Galatasaray ile rekabet edebilmek adına ocak ayında takıma 3 önemli takviye yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerin; Al Nassr'dan Anderson Talisca, Al Ahli'den Roberto Firmino ve Roma'dan Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Paulo Dybala olduğu öne sürüldü.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı yılbaşı etkinliğinde Paulo Dybala'nın transferi için gelen soruya, "Transfer çok dinamik bir şey. Transfer sezonu yaklaştıkça bu tür haberlerin çıkması normal. Herkesin planları var. Biz de ileri dönük planlar yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu anda Kayserispor maçına odaklanmış durumdayım. Araya girdikten sonra önümüze daha net bakacağız. Takımımızı güçlendirmek için eksik mevkilerimize hazırlanacağız." yanıtını verdi.
TALISCA'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Talisca konusunda da Suudi Arabistan basını anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" ifadelerini yazdı.
BU SEZON PERFORMANSLARI
Al Ahli'de bu sezon 19 maça çıkan 33 yaşındaki Roberto Firmino, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
ANDERSON TALISCA
Al Nassr forması altında 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Anderson Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.
PAULO DYBALA
Roma'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
O'Jogo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, lider Galatasaray ile rekabet edebilmek adına ocak ayında takıma 3 önemli takviye yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerin; Al Nassr'dan Anderson Talisca, Al Ahli'den Roberto Firmino ve Roma'dan Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Paulo Dybala olduğu öne sürüldü.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı yılbaşı etkinliğinde Paulo Dybala'nın transferi için gelen soruya, "Transfer çok dinamik bir şey. Transfer sezonu yaklaştıkça bu tür haberlerin çıkması normal. Herkesin planları var. Biz de ileri dönük planlar yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu anda Kayserispor maçına odaklanmış durumdayım. Araya girdikten sonra önümüze daha net bakacağız. Takımımızı güçlendirmek için eksik mevkilerimize hazırlanacağız." yanıtını verdi.
TALISCA'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Talisca konusunda da Suudi Arabistan basını anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" ifadelerini yazdı.
BU SEZON PERFORMANSLARI
Al Ahli'de bu sezon 19 maça çıkan 33 yaşındaki Roberto Firmino, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
ANDERSON TALISCA
Al Nassr forması altında 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Anderson Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.
PAULO DYBALA
Roma'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.