Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Samandıra çıkarması!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe umutsuzluğa kapılmak yerine zirveyi ele geçirmenin planını hazırladı.
Eyüpspor maçının ardından Jose Mourinho takıma bir hafta izin vermişti. Bu izin dün sona ererken, sarı-lacivertli teknik heyet ve futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak ikinci devrenin ilk idmanını gerçekleştirdi.
"ESKİYİ UNUTUP YENİ SAYFA AÇMALIYIZ"
Antrenman öncesinde Mourinho, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken, "Eskiyi unutup yeni bir sayfa açmalıyız" mesajı verdi. Ayrıca Fenerbahçe'de ikinci devrede işleyiş olarak birçok şeyin değişeceği öğrenildi.
YÖNETİM TESİSLERE GELECEK
Mourinho'nun gelişiyle futbol tarafını tamamen Portekizli çalıştırıcıya bırakmış ve oynanan oyuna ya da tesislerdeki sorunlara çok fazla dahil olmamıştı. İkinci devrede Başkan Koç ve yönetim tesislere sürekli gelecek, hem teknik heyet hem de oyuncularla zaman zaman toplantılar yaparak sorunları dinleyecek, birlik-beraberlik mesajı verecek.
İKİNCİ DEVREYE UMUTLA BAŞLAYACAK
Sarı-lacivertli idareciler daha önce de Mourinho'ya Türkiye Ligi'nde işleyişin farklı olduğunu anlatmış ve takım ayağa kalkmıştı. Portekizli teknik adamla yapılacak ilk toplantıda bu tekrarlanacak. Böylece sarı-lacivertliler ikinci devreye umutsuz değil, lider Galatasaray'ı yakalayacağı inancıyla başlayacak.
Eyüpspor maçının ardından Jose Mourinho takıma bir hafta izin vermişti. Bu izin dün sona ererken, sarı-lacivertli teknik heyet ve futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak ikinci devrenin ilk idmanını gerçekleştirdi.
"ESKİYİ UNUTUP YENİ SAYFA AÇMALIYIZ"
Antrenman öncesinde Mourinho, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken, "Eskiyi unutup yeni bir sayfa açmalıyız" mesajı verdi. Ayrıca Fenerbahçe'de ikinci devrede işleyiş olarak birçok şeyin değişeceği öğrenildi.
YÖNETİM TESİSLERE GELECEK
Mourinho'nun gelişiyle futbol tarafını tamamen Portekizli çalıştırıcıya bırakmış ve oynanan oyuna ya da tesislerdeki sorunlara çok fazla dahil olmamıştı. İkinci devrede Başkan Koç ve yönetim tesislere sürekli gelecek, hem teknik heyet hem de oyuncularla zaman zaman toplantılar yaparak sorunları dinleyecek, birlik-beraberlik mesajı verecek.
İKİNCİ DEVREYE UMUTLA BAŞLAYACAK
Sarı-lacivertli idareciler daha önce de Mourinho'ya Türkiye Ligi'nde işleyişin farklı olduğunu anlatmış ve takım ayağa kalkmıştı. Portekizli teknik adamla yapılacak ilk toplantıda bu tekrarlanacak. Böylece sarı-lacivertliler ikinci devreye umutsuz değil, lider Galatasaray'ı yakalayacağı inancıyla başlayacak.