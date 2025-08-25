12 Eylül tarihinde Süper Lig'de yaz transfer sezonu bitecek. Fenerbahçe, kadro şişkinliğini azaltmak için planlar yapıyor.
Bu tarihten önce kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Emre Mor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'den birçok kulübün radarında olduğu biliniyor.
Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyen sağ kanat oyuncusu, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Emre Mor'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
