25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Emre Mor!

Fenerbahçe, kadro şişkinliğini azaltmak amacıyla Emre Mor ile yollarını ayırmak istiyor.

calendar 25 Ağustos 2025 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 10:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Emre Mor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

12 Eylül tarihinde Süper Lig'de yaz transfer sezonu bitecek. Fenerbahçe, kadro şişkinliğini azaltmak için planlar yapıyor.

Bu tarihten önce kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Emre Mor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'den birçok kulübün radarında olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyen sağ kanat oyuncusu, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Emre Mor'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.