Fenerbahçe'de adım adım Dorgeles Nene!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin transferinde mutlu sona iyice yaklaştı...
Sarı-Lacivertliler, Salzburg'un 22 yaşındaki Mali asıllı futbolcusu için Avusturya ekibine 16 milyon Euro + 4 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Salzburg ise Nene için 20 milyon Euro'yu tek seferde istiyor.
5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Dorgeles Nene ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Mali asıllı kanat oyuncusu artık iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
Sarı-Lacivertli yöneticilerin Avusturya kulübü ile en kısa süre içinde bir kez daha görüşerek bu transfere nokta koymaya çalışacakları belirlendi. Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-Lacivertliler, Salzburg'un 22 yaşındaki Mali asıllı futbolcusu için Avusturya ekibine 16 milyon Euro + 4 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Salzburg ise Nene için 20 milyon Euro'yu tek seferde istiyor.
5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Dorgeles Nene ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Mali asıllı kanat oyuncusu artık iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
Sarı-Lacivertli yöneticilerin Avusturya kulübü ile en kısa süre içinde bir kez daha görüşerek bu transfere nokta koymaya çalışacakları belirlendi. Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.