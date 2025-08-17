17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Fenerbahçe'de adım adım Dorgeles Nene!

Fenerbahçe, Dorgeles Nene için Salzburg'a 16 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro bonus içeren, toplam 20 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Avusturya ekibi, Nene için 20 milyon Euro'yu tek seferde talep ediyor.

calendar 17 Ağustos 2025 09:53 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 10:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de adım adım Dorgeles Nene!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin transferinde mutlu sona iyice yaklaştı...

Sarı-Lacivertliler, Salzburg'un 22 yaşındaki Mali asıllı futbolcusu için Avusturya ekibine 16 milyon Euro + 4 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Salzburg ise Nene için 20 milyon Euro'yu tek seferde istiyor.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI


Fenerbahçe kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Dorgeles Nene ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Mali asıllı kanat oyuncusu artık iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Sarı-Lacivertli yöneticilerin Avusturya kulübü ile en kısa süre içinde bir kez daha görüşerek bu transfere nokta koymaya çalışacakları belirlendi. Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
