Fenerbahçe'de 3 süper solak birden: Seç, beğen, oynat!

Fenerbahçe, transfer döneminde kadroya kattığı yıldızlarla öne çıkarken ilginç bir detay gözlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'de özellikle hücuma ciddi etki etmesi beklenen sol ayaklı yıldızlar dikkat çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda opsiyon olarak kullanabileceği güçlü sol ayaklar hemen göze çarpıyor.
USTA SOL AYAKLAR
İrfan Can Kahveci'nin yanına Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic gibi iki usta sol ayağın katılması teknik heyetin elini güçlendirdi. Her ne kadar Arda Güler gibi önemli bir sol ayak takımdan ayrılsa da genç yıldızın yeri hemen dolduruldu.
Zaten mevcut kadroda İsmail Kartal'ın beğendiği isim olan İrfan Can Kahveci'ye Tadic ve Szymanski gibi Avrupa çapında iki sol ayak daha eklendi. Bu üç oyuncunun ortak noktaları da dikkatlerden kaçmıyor. Bu 3 solak yıldız duran topları kullanabiliyor, çalım atabiliyor, asist ve gol katkılarıyla skor üretebiliyor. Her şeyden önce bu 3 isim de frikiklerdeki ustalığıyla sivriliyor.
İLK MAÇTA OYNAYACAKLAR
UEFA Konferans Ligi'nde 26 Temmuz Çarşamba günü Moldova'nın Zimbru takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu 3 önemli solak yıldıza forma şansı vermesi bekleniyor. Bu sezon içerisinde de kadroda bu isimlerin büyük önem taşıyacağı vurgulanıyor.
SZYMANSKİ'YE TAM NOT
Sezonun flaş transferlerinden Sebastian Szymanski kısa sürede teknik heyetten tam not aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da Gençlerbirliği ile oynanan ve 5-0 kazanılan hazırlık maçında şans verdiği Polonyalı yıldızı çok beğendi. Skor katkısı da yapan Szymanski'nin fizik olarak hazır gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Geçen sezon Feyenoord'la Hollanda'da lig şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki yıldızın çok yönlülüğü de öne çıkıyor. Orta sahada 8 ve 10 numara olarak oynayan genç futbolcu, sağ açık ve sol açık olarak da görev yapabiliyor.
Fenerbahçe'de özellikle hücuma ciddi etki etmesi beklenen sol ayaklı yıldızlar dikkat çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda opsiyon olarak kullanabileceği güçlü sol ayaklar hemen göze çarpıyor.
USTA SOL AYAKLAR
İrfan Can Kahveci'nin yanına Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic gibi iki usta sol ayağın katılması teknik heyetin elini güçlendirdi. Her ne kadar Arda Güler gibi önemli bir sol ayak takımdan ayrılsa da genç yıldızın yeri hemen dolduruldu.
Zaten mevcut kadroda İsmail Kartal'ın beğendiği isim olan İrfan Can Kahveci'ye Tadic ve Szymanski gibi Avrupa çapında iki sol ayak daha eklendi. Bu üç oyuncunun ortak noktaları da dikkatlerden kaçmıyor. Bu 3 solak yıldız duran topları kullanabiliyor, çalım atabiliyor, asist ve gol katkılarıyla skor üretebiliyor. Her şeyden önce bu 3 isim de frikiklerdeki ustalığıyla sivriliyor.
İLK MAÇTA OYNAYACAKLAR
UEFA Konferans Ligi'nde 26 Temmuz Çarşamba günü Moldova'nın Zimbru takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu 3 önemli solak yıldıza forma şansı vermesi bekleniyor. Bu sezon içerisinde de kadroda bu isimlerin büyük önem taşıyacağı vurgulanıyor.
SZYMANSKİ'YE TAM NOT
Sezonun flaş transferlerinden Sebastian Szymanski kısa sürede teknik heyetten tam not aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da Gençlerbirliği ile oynanan ve 5-0 kazanılan hazırlık maçında şans verdiği Polonyalı yıldızı çok beğendi. Skor katkısı da yapan Szymanski'nin fizik olarak hazır gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Geçen sezon Feyenoord'la Hollanda'da lig şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki yıldızın çok yönlülüğü de öne çıkıyor. Orta sahada 8 ve 10 numara olarak oynayan genç futbolcu, sağ açık ve sol açık olarak da görev yapabiliyor.