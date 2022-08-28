Fenerbahçe'de 10 eksik

Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Dimitrios Pelkas, Armindo Bruma, Joshua King, Mergim Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak açıklanan kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Dimitrios Pelkas, Armindo Bruma, Joshua King, Mergim Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak açıklanan kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
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