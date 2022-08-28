Fenerbahçe'de 10 eksik

Fenerbahçe'nin, Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 10 eksik
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28 Ağustos 2022 15:11
Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Dimitrios Pelkas, Armindo Bruma, Joshua King, Mergim Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak açıklanan kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:




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