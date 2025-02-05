Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de perşembe günü Real Madrid'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlayacak
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05 Şubat 2025 12:39
Basketbolda THY EuroLeague'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe günü İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.

Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.

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