FENERBAHÇE ANTALYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fenerbahçe Antalyaspor canlı beIN Sports 1 izle
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 20:08 -
Güncelleme Tarihi:
30 Mayıs 2023 20:08
FENERBAHÇE ANTALYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fenerbahçe Antalyaspor canlı beIN Sports 1 izle
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı ize! | Şifresiz Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaçak olarakj Jutin TV, Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak beIN Sports 1 canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçının kadrosu belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Galatasaray kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Antalyaspor canlı beIN Sports 1 izle Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ
nkaragücü ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy atandı.
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda, Djokanovic, Mujakic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe
M.Ö.
Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibini evinde üst üste üç kez yenmek istiyor.
M.Ö.
İlk yarıda oynanan maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı duble yaptığı son iki Süper Lig sezonunu da şampiyon tamamladı (2018/19 & 2011/12).
M.Ö.
Tolunay Kafkas göreve geldikten sonra İstanbul takımlarını konuk ettiği iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1G 1B), bu sezon daha önceki beş iç saha karşılaşmasına da Ömer Erdoğan yönetiminde çıkmış ve puan alamamıştı (5M).
M.Ö.
Süper Lig'de oynadığı son üç maçı GOL yemeden kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Hamza Hamzaoğlu yönetiminde şampiyon tamamladığı 2014/15 sezonunda yakaladı (Nisan-Mayıs 2015 arasında 6G).
M.Ö.
Süper Lig tarihinde salı günü oynadığı maçlar berabere bitmeden en fazla karşılaşmaya çıkan iki takım Galatasaray (8G 2M) ve Ankaragücü (2G 6M).
M.Ö.
Bu sezon Konyaspor'un (13) ardından Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım olan Galatasaray (12), Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2009/10'dan bu yana daha yüksek bir sayıya sadece iki sezon ulaştı (13; 2014/15 & 2018/19).
M.Ö.
Ankaragücü formasıyla Bu sezon Süper Lig'de altı gole doğrudan katkı sağlayan Taylan Antalyalı (3 GOL & 3 asist), Galatasaray'da oynadığı iki sezonun toplamında yaptığı katkıyı geride bıraktı (2 GOL & 3 asist).
M.Ö.
Mauro Icardi (19 gol), Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla bir sezonda 20 gole ulaşan üçüncü yabancı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (Bafetimbi Gomis & Mario Jardel).
M.Ö.
2022/23 Süper Lig sezonunda Mauro Icardi'ye dört asist yapan Kerem Aktürkoğlu, 2010/11 sonrası dönemde Galatasaray formasıyla Garry Rodrigues'in (Bafetimbi Gomis'e 7 asist) ardından bir sezonda herhangi bir takım arkadaşına 5+ GOL pası veren ikinci oyuncu olabilir.
M.Ö.
Süper Lig kariyerinde Galatasaray'ı konuk ettiği yedi maçın altısından puanla ayrılan Tolunay Kafkas (1G 5B 1M), tek mağlubiyetini Karabükspor'un ligden düştüğü 2014/15 sezonunda aldı (1-2).
M.Ö.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçın canlı anlatımıyla sizlerle beraber olacağız.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Fenerbahçe son haftalarda zaman zaman savunmada aksıyor. Ancak Jorge Jesus'un Antalya maçı öncesi elini en çok güçlendiren konu, forvetlerin formda olması. Michy Batshuayi, sakatlığını atlattıktan sonra sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Belçikalı yıldız, Giresun ve Trabzon ağlarını sarstıktan sonra kupadaki Sivas mücadelesinde 1 gol 1 asistle oynayarak göz doldurdu. Fenerbahçe'nin bu sezonki gol makinesi olan Enner Valencia ise Trabzonspor karşısında fileleri havalandırarak ligde 28 gole ulaşmıştı. Ekvadorlu forvet böylece Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Alex ile paylaştı. Valencia, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında ise 36 gollü Erling Haaland (Manchester City) ve 30 gollü Harry Kane'in (Tottenham) ardından 3. sırada. Tecrübeli oyuncu, Antalya ve Galatasaray mücadelelerinde Kane'i geçme şansına sahip.
Antalyaspor can derdinde
Akdeniz ekibi sezon başında iddialı bir kadro kurup, golcüsü Haji Wright'ı da tutmayı başarmıştı. Ancak alınan sonuçlar hayal kırıklığı oldu. Antalyaspor, ligde son haftalara düşme korkusu yaşayarak giriyor. Fenerbahçe maçının ardından Hatayspor karşısında hükmen galip sayılacak olan Kırmızı-Beyazlılar, son hafta ise ligde kalma savaşı veren Giresun'a gidecek. Bu nedenle Antalya için her puan altın değerinde. Nuri Şahin'in öğrencileri, Kadıköy'den eli boş dönmemek için büyük bir mücadele verecek.