Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Joao Pedro attı. Kızılyıldız'a galibiyeti getiren goller ise henüz ilk dakikada Peter Olayinka, 39. dakikada Mirko Ivanic ve 82. Vladimir Lucic'ten geldi.
İsmail Kartal'a itirazdan kırmızı kart
Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e Rodic tarafından yapılan sert bir faulün ardından sahaya girerek itirazda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, 85. dakikada ikinci sarı karttan aldığı kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi.
Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu kararından dolayı uzun süre hakeme itiraz etti.
Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.
Stat: Sdyushor Smena
Hakemler: Evgeniy Kukulyak, Dmitry Mosyakin, Maksim Kovalev (Rusya)
Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 46 İrfan Can Eğribayat), Osayi-Samuel (Dk. 87 Nazım Sangare), Gustavo Henrique (Dk. 46 Serdar Aziz), Szalai, Peres (Dk. 74 Oosterwolde), Arao (Dk. 21 İsmail Yüksek), Crespo (Dk. 87 Yusuf Kocatürk), Burak Kapacak (Dk. 46 Kent), İrfan Can Kahveci (Dk. 66 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 66 Pedro), Dzeko (Dk. 66 Mert Hakan Yandaş)
Kızılyıldız: Popovic, Dragovic (Dk. 81 Milunovic), Mijaailovic (Dk. 81 Nikolic), Erakovic (Dk. 63 Spajic), Ivanic (Dk. 71 Sljivic), Stamenic (Dk. 77 Addo), Kangwa (Dk. 71 Kanga), Mitrovic (Dk. 71 Lucic), Bukari (Dk. 63 Rodic), Olayinka (Dk. 63 Mijatovic), Krasso (Dk. 63 Nedeljkovic)
Goller: Dk. 1 Olayinka, Dk. 39 Ivanic, Dk. 82 Lucic (Kızılyıldız), Dk. 79 Pedro (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 85 İsmail Kartal (Teknik direktör) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 42 Krasso, Dk. 56 Mijaailovic, Dk. 59 Bukari, Dk. 85 Rodic (Kızılyıldız), Dk. 51 Serdar Aziz, Dk. 54 Crespo, Dk. 55 İsmail Yüksek, Dk. 71 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Joao Pedro attı. Kızılyıldız'a galibiyeti getiren goller ise henüz ilk dakikada Peter Olayinka, 39. dakikada Mirko Ivanic ve 82. Vladimir Lucic'ten geldi.
İsmail Kartal'a itirazdan kırmızı kart
Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e Rodic tarafından yapılan sert bir faulün ardından sahaya girerek itirazda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, 85. dakikada ikinci sarı karttan aldığı kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi.
Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu kararından dolayı uzun süre hakeme itiraz etti.
Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.
Stat: Sdyushor Smena
Hakemler: Evgeniy Kukulyak, Dmitry Mosyakin, Maksim Kovalev (Rusya)
Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 46 İrfan Can Eğribayat), Osayi-Samuel (Dk. 87 Nazım Sangare), Gustavo Henrique (Dk. 46 Serdar Aziz), Szalai, Peres (Dk. 74 Oosterwolde), Arao (Dk. 21 İsmail Yüksek), Crespo (Dk. 87 Yusuf Kocatürk), Burak Kapacak (Dk. 46 Kent), İrfan Can Kahveci (Dk. 66 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 66 Pedro), Dzeko (Dk. 66 Mert Hakan Yandaş)
Kızılyıldız: Popovic, Dragovic (Dk. 81 Milunovic), Mijaailovic (Dk. 81 Nikolic), Erakovic (Dk. 63 Spajic), Ivanic (Dk. 71 Sljivic), Stamenic (Dk. 77 Addo), Kangwa (Dk. 71 Kanga), Mitrovic (Dk. 71 Lucic), Bukari (Dk. 63 Rodic), Olayinka (Dk. 63 Mijatovic), Krasso (Dk. 63 Nedeljkovic)
Goller: Dk. 1 Olayinka, Dk. 39 Ivanic, Dk. 82 Lucic (Kızılyıldız), Dk. 79 Pedro (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 85 İsmail Kartal (Teknik direktör) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 42 Krasso, Dk. 56 Mijaailovic, Dk. 59 Bukari, Dk. 85 Rodic (Kızılyıldız), Dk. 51 Serdar Aziz, Dk. 54 Crespo, Dk. 55 İsmail Yüksek, Dk. 71 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)