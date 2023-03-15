Fed faiz kararı ne zaman? Mart 2023 Fed faiz toplantısı tarihleri

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FED faiz kararı için küresel piyasalarda gözler mart ayı faiz kararı toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası Şubat ayı fed faiz kararı ile oranı 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltmişti. Fed faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağının altını çizerken, Powell'dan çok kritik enflasyon ve faiz mesajı geldi. Gözler şimdi altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları gibi piyasalara yön verecek olan FED faiz kararı mart ayı için vereceği faiz kararına çevrildi. Peki, FED mart ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, mart FED faiz beklentisi ve 2023 yılı FED toplantı tarihleri...ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, toplantı tarihleri belli oldu.Buna göre; FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değiştirmeye niyetinin olmadığını belirtti.Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Powell, faiz artışında nihai durma noktasının revize edilebileceğini söylerken görülen ve görülecek verilerin bulunduğunu, ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve bunun da faiz oranlarının nihai olarak tahmin edilen seviyeden daha yüksek olabileceğini söyledi.Powell, yüksek enflasyonun faiz artırmaya yol açacağını söyledi.ABD Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltti. Yapılan açıkşlamada kararın oy birliği ile alındığı ifade edildi. Ayrıca FED faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağını da tekrarladı.FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;Mart: 21-22Mayıs: 2-3Haziran: 13-14Temmuz: 25-26Eylül: 19-20Ekim/Kasım: 31-1Aralık: 12-13