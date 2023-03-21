Fed faiz kararı ne olur? Mart Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açı

Yılın ilk FED faiz kararı toplantısında ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı. Gözler 2023 Mart ayı FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'den gelecek açıklamaya çevrildi. ABD'deki banka iflaslarının ardından FED'in yeni faiz hamlesi merak konusu oldu. İşte, 2023 FED PPK faiz kararı toplantısı tarihi...
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak. FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı. FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık YILIN İLK FED FAİZ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. 2023 OCAK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
ABD merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.
Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.
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