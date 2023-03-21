Fed faiz kararı ne olur? Mart Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açı

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Yılın ilk FED faiz kararı toplantısında ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı. Gözler 2023 Mart ayı FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'den gelecek açıklamaya çevrildi. ABD'deki banka iflaslarının ardından FED'in yeni faiz hamlesi merak konusu oldu. İşte, 2023 FED PPK faiz kararı toplantısı tarihi...FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.31 Ocak - 1 Şubat21-22 Mart2-3 Mayıs13-14 Haziran25-26 Temmuz19-20 Eylül31 Ekim - 1 Kasım12-13 Aralık2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.ABD merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.