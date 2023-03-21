Haber Tarihi: 21 Mart 2023 12:45 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 12:45

Fed faiz kararı ne olur? Mart Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açı

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren ABD Para Politikası Kurulu toplantının ardından FED'in mart ayı faiz kararı belli olacak. ABD'de meydana gelen banka iflaslarının ardından FED'in nasıl bir faiz hamlesi yapacağı merak konusu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı ne olur? Mart Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açı
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Yılın ilk FED faiz kararı toplantısında ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı. Gözler 2023 Mart ayı FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'den gelecek açıklamaya çevrildi. ABD'deki banka iflaslarının ardından FED'in yeni faiz hamlesi merak konusu oldu. İşte, 2023 FED PPK faiz kararı toplantısı tarihi...
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart


2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

YILIN İLK FED FAİZ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

2023 OCAK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

ABD merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.

Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.
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