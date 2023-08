FB Maribor maçı izle, Fenerbahçe maçı izle yayın!

Maribor Fenerbahçe maçı için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında iki takım karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte Maribor Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ile birlikte Maribor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle linki... İşte canlı maç izle linki...Bu akşam Ljudski Vrt Stadyumu'nda oynanacak Maribor-Fenerbahçe maçı saat 21.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Portekizli hakem Fabio Verissimo'nun yöneteceği Maribor-Fenerbahçe maçının canlı takibi haberimizde olacak.Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Antolin, Bozic, İlicic, Skura, JakupovicFenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, BatshuayiSarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, BatshuayiJug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, JakupovicKadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 257 müsabakada 98 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 338 kez havalandırırken kalesinde ise 368 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 6. maçını yapacak.Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.