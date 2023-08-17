Haber Tarihi: 17 Ağustos 2023 16:35 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 16:35

FB Maribor maçı izle, Fenerbahçe maçı izle yayın!

Maribor- Fenerbahçe maçı canlı şifresiz izle, S Sport Plus izle izleme detayları belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Slovenya temsilcisi Maribor ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki maçta Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, skor avantajıyla gittiği Slovenya'dan turla dönmeyi hedefliyor. Maribor- Fenerbahçe maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Maribor- Fenerbahçe maçı S Sport canlı izle (Fenerbahçe maçı şifresiz yayın) Maribor FB maçı canlı yayın' araması yapıyor. Peki, Maribor- Fenerbahçe maçı ne zaman?, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Maribor- Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

FB Maribor maçı izle, Fenerbahçe maçı izle yayın!
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İstanbul'daki maçta Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, skor avantajıyla gittiği Slovenya'dan turla dönmeyi hedefliyor. Maribor Fenerbahçe maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Maribor Fenerbahçe maçı canlı izle (Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz yayın) FB Maribor maçı canlı yayın' araması yapıyor.  Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  Maribor Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.
FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE, S SPORT PLUS İZLE
Maribor Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus linki! Maribor ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Slovenya ekibini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE -  TIKLAYINIZ








FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI CANLI İZLE

Maribor Fenerbahçe maçı için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında iki takım karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte Maribor Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ile birlikte Maribor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle linki... İşte canlı maç izle linki...

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam Ljudski Vrt Stadyumu'nda oynanacak Maribor-Fenerbahçe maçı saat 21.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Portekizli hakem Fabio Verissimo'nun yöneteceği Maribor-Fenerbahçe maçının canlı takibi haberimizde olacak.

MARİBOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER


Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Antolin, Bozic, İlicic, Skura, Jakupovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

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Eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi



Maribor
Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

Her türlü galibiyet ve beraberlik turu getirecek

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

258. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 257 müsabakada 98 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 338 kez havalandırırken kalesinde ise 368 gol gördü.

"Kupa 3"te 6. sınav

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 6. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.



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