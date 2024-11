FB Kayseri maçı canlı link, Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TIKLAYIN!



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı. Fenerbahçe, geçen sezon Kayserispor'la oynadığı iki maçı da kazandı. Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'da da rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçıyla sarı-lacivertli kariyerinde bir ilki yaşadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında ilk 11'de forma verdi. Oğuz, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı öncesi açıklamalar yaptı. "Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 4 maça çıktı. Bu size analiz sağlamak için yeterli oldu mu?" sorusuna Jose Mourinho, "4 maç bize yeterli bilgiyi sağladı. Belki bugün değişiklik yaparlar. Yeni hocalarıyla son maçlarda oynadıkları gibi arkada 5'li savunma ile oynayacaklardır. kontra ataklarda sürpriz yapmak isteyeceklerdir. Duran toplarda gerçekten iyiler, iyi çalıştıkları belli oluyor. Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı. Maç içinde değişen bir oyun taktiğine sahip olduklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Bizi detaylı analiz ederseniz, her maçta arkayı üçleyip oyun kuruyoruz. Futbol artık daha az statik oyun. Maç içinde daha fazla değişen bir oyun. Zenit maçında aslında elimizde sadece 4 as oyuncu vardı, genellikle gençlerle kurulu bir takımla oynadık." dedi.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.Jose Mourinho'nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Allan Saint Maximin maçta forma giyemeyecek.