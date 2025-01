FB Göztepe maçı izle, Fenerbahçe Göztepe maç yayını link

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında takımın başında yer alamayacak. Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında hakeme itirazdan dolayı sınırda olduğu mücadelede sarı kart gören Mourinho, cezası sebebiyle Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden takip edecek.Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asist yapan Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Göztepe karşısında Mourinho'nun kozu olacak. Avrupa'da Olimpik Lyon'u boş geçen Youssef En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de ise hız kesmiyor... Faslı golcü, ligdeki son Adana Demirspor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. En-Nesyri, son 19 lig sınavında rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 4 asist yaptı. Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asistle skora toplamda 13 kez katkı sağlayan 27 yaşındaki forvet, bu süreçte sadece Beşiktaş derbisi ve Konyaspor deplasmanını boş geçti.Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'ın berabere kalmasını iyi değerlendiren ve Adana Demirspor'u 4-0 yenerek farkı 6 puana indiren Fenerbahçe, sezonun flaş takımlarından Göztepe'yi yenerek yoluna kayıp vermeden devam etmek istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun zorlu maçın ilk 11'ine ve sistemine karar verdiği öğrenildi. Sezonun 2. haftasında ilk kez Göztepe maçına iki golcü ile çıkan sarı-lacivertliler son dakikada yediği golle bir puana razı olmuştu. Buna rağmen artık çift forvetli sistemin oturduğunu düşünen sarı-lacivertli takımın teknik patronunun kararını değiştirmeyeceği bildirildi. Özellikle hafta içi oynanan Lyon maçında birçok eksiğe rağmen çift forvetle iyi bir performans ortaya koyduklarını düşünen Mourinho, Göztepe karşısında da yine En Nesyri ve Dzeko ile gol arayacak. Szymanski sol kanattaki futboluyla sınıfı geçerken sahadaki dizilişte 3-4-1-2 olacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sezonu kapatan Becao ile Oosterwolde'nin yanında sakatlıkları süren Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek, İsmail Yüksek ise kadroya dönecek.Oyuncularıyla maç öncesi son toplantısını yapan Teknik Direktör Mourinho'nun, "Farkın azalmasıyla moralimiz daha da yükseldi. Her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyorsunuz. Göztepe ile oynadığımız ilk maçı hatırlıyorsunuz. Bu kez pozisyonları sonuçlandırmada daha dikkatli olalım" dediği öğrenildi.Geçtiğimiz günlerde üst adalesinde yırtık tespit edilen kaleci Dominik Livakovic, bu sezon içinde ikinci kez aynı yerden problem yaşadı. Ligin en az gol yiyen eldivenini kaybetmesine üzülen Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, takım arkadaşının yokluğunu aratmadı. Büyük fedakârlık göstererek Eyüpspor maçına iğneyle çıkan milli file bekçisi, sonrasında ligde Hatayspor (2-1), Adana Demirspor (4-0) ve Avrupa'da Lyon (0-0) maçlarında alınan puanlarda büyük pay sahibiydi. Fransız ekibi karşısında Avrupa Ligi'nde haftanın en çok kurtarış (8) yapan kalecisi olurken en iyi ilk 11'e de girmeyi başardı. Zor süreçte 4 maçta oynayan İrfan Can, kalesine isabet eden 14 şutun 12'sinde başarılı oldu ve yüzde 86 kurtarış değeri tutturdu. Ağlarında gördüğü 2 golü, Eyüp ve Hatay'dan yedi. Lyon ve Adana Demir'e karşı filelerini rakiplerine 2 defa kapattı.Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Göztepe maçına özel galibiyet primi verme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolculara Göztepe maçını kazanmaları halinde 500 bin Dolar prim ödeyecek. Bu kararın arkasına iki neden bulunuyor. İlki şampiyonluk yolunda Göztepe maçı kırılma anı olarak görülüyor. İkincisi; İzmir'deki maç olaylı geçmiş, Başkan Ali Koç saldırıya uğramıştı. Koç'un yanı sıra taraftarlar da biber gazlı saldırıya maruz kalmış, Fenerbahçe forması yakılmıştı. Yönetim en iyi cevabın galibiyet olduğunu düşünüyor.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Levent, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.Lis, Koray, Heliton, Bokele, Nielsen, Dennis, Miroshi, Djalma, Tijanic, Romulo, Juan.Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıkacak. İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı. Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı. İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Syzmanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Fenerbahçe ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 58. kez rakip olacak. İstanbul temsilcisi ile İzmir ekibinin karşılaştığı 57 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazanırken 22 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım ligde sarı-kırmızılı rakibine 87 gol atarken, Göztepe 42 gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında 2 takım arasında İzmir'de oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.İki ekip, ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken Fenerbahçe 53, Göztepe ise 17 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.Fenerbahçe, İstanbul'daki 27 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.Galatasaray'ı yakalamaya çalışan Fenerbahçe, çıkışını Göztepe karşısında da sürdürmekte kararlı. Jose Mourinho, oyuncularından ilk maçta yaşananları hatırlamalarını istedi. Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Mert Müldür'den mahrum olan sarı lacivertliler, Göztepe'yi Kadıköy'de yenerek hem İzmir'deki beraberliğin rövanşını almayı hem de galibiyet serisini geliştirmeyi hedefliyor. Asıl sıçramayı Galatasaray maçıyla yapacaklarını vurgulayan Jose Mourinho oyuncularına kayıp istemediğini söyledi. Portekizli, "Göztepe maçında yaşananları unutmayın. İçimi acıtan bir maçtı. Şimdi rövanş zamanı" dedi.Fenerbahçe, Göztepe'ye karşı da sahada üçlü savunma ile yer alacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra kaleci Dominik Livakovic ile Mert Müldür de sakatlıkları sebebiyle bu akşam oynamayacak. Mourinho'nun Göztepe önünde 3'lü sistemi denemesi; Djiku, Çağlar ve Levent'i oynatması bekleniyor. Fenerbahçe'nin sınırdaki tek ismi Szymanski sarı kart görürse, Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak.