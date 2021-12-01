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Fatih Terim'in 'keşke'si: rotasyon!

Avrupa-lig yolculuğunda yorgun düşen bazı isimleri Yeni Malatya deplasmanında dinlendirmek isteyen Fatih Terim, bir kez daha rotasyon kararından pişman oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in 'keşke'si: rotasyon!
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01 Aralık 2021 11:03
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor deplasmanında bir kez daha rotasyon kararından pişman oldu.

İdeal 11'ini artık bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam, forvet arkasında Kerem, Cicaldau, Feghouli üçlüsünde ısrar edecek.

Merkezde Berkan-Taylan ikilisine alternatif arayan Terim, ileri uçta da Diagne, Mohamed ve Halil arasında bir tercih yapacak. Çift forvete dönülmesi durumunda Berkan- Cicaldau merkeze geçerken, Halil forvet arkasında görev alacak. 

 

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