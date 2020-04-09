Falcao: "En formda zamanımda lige ara verildi"

Galatasaray'da gollerini sıralamaya başlayan Radamel Falcao, koronavirüs nedeniyle lige ara verilmesi hakkında konuştu.

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Falcao: 'En formda zamanımda lige ara verildi'
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09 Nisan 2020 10:57
Galatasaray'a transfer olduktan sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda çıkışa geçtikten sonra koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verildi.

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı ismi, yine büyük bir şanssızlık yaşayarak, gollerine ara vermek zorunda kaldı.

Ülkesinin basınına açıklama yapan Falcao, "Evdeyiz ve yapacak bir şey yok. En formda zamanımda lige ara verildi. Ama daha önemli şeyler de var" dedi.

Kolombiyalı oyuncu ligde Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 9 gol atıp, 1 de asist yaptı.



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