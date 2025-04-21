Haber Tarihi: 21 Nisan 2025 14:41 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 14:41

Faik Özgür Erol kimdir? (DEM Parti İmrali Heyeti)

DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na hareket etti. Peki, Faik Özgür Erol kimdir? İmralı Heyeti'nde yer alan Faik Özgür Erol kaç yaşında, nereli?

Faik Özgür Erol kimdir? (DEM Parti İmrali Heyeti)
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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı. Peki, Faik Özgür Erol kimdir? İmrali Heyeti'nde yer alan Faik Özgür Erol kaç yaşında, nereli?

FAİK ÖZGÜR EROL KİMDİR?

Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan'ın 18 yıl boyunca avukatlığını üstlenmiştir. 2011 yılında tutuklanarak 2 yıl süreyle Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu kalmıştır.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİDİYOR

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşecek.

Açıklama DEM Parti'den geldi.

Partiden yapılan açıklamada, heyetin İmralı'daki terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşmek için adaya doğru yola çıktığı bildirildi.

DEM Parti İmralı heyetinde, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bulunuyor.

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