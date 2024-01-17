Haber Tarihi: 17 Ocak 2024 13:41 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 13:41

Ezan okunurken namaz kılınır mı?

Ezan okunduğu anda namaz kılınır mı merak ediliyor. Özellikle Ramazan ayında akşam ezanı okunduğu anda ilk namaz kılıp ardından oruç açmak isteyenler, Ezan okunurken namaz kılınır mı? Diyanet'e göre sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı okunduğunda hemen namaz kılınabilir mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Ezan okunurken namaz kılınır mı?
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Ezan okunurken namaz kılınır mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dini konularda araştırma yapanlar Ezan okunurken namaz kılınır mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ezan okunurken namaz kılınır mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Ezan okunurken namaz kılınır mı? Diyanet'e göre sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı okunduğunda hemen namaz kılınabilir mi? İşte ayrıntılar...

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

Ezanı dinleyip, ezan bittikten sonra namaza başlamak en güzelidir. Ancak ezan bitmeden namaza başlayanın namazı geçerlidir. Önemli olan vaktin girmesidir. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.

İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Bunların yanı sıra Cuma namazı da farz olarak kabul edilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Namazını evde eda edenler ezanın okunmasıyla birlikte namaz için hazır olurken, ezan okunurken namaz kılınır mı sorusunu da mutlaka düşünmektedir.

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