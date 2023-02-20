EYT son dakika deprem: EYT iptal mi oldu? EYT ertelendi mi?

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EYT kanun teklifi Meclis'e gelmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Ancak Meclis çalışmaları depremler nedeni ile ara verildi. Peki, EYT'de son durum ne? EYT iptal mi oldu?Cumhurbaşkanının imzasıyla yürürlüğe girme aşamasına gelen EYT, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık (7,7) ve Elbistan (7,6) ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle zorunlu olarak ertelenmiş oldu. Çünkü Meclis, deprem nedeniyle çalışmalarına ara verdi, milletvekilleri ve bakanlar afet bölgesindeki çalışmalara katıldı.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.Elitaş, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." dedi.Meclis faaliyetlerine ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat'ta yapılacağını ifade etti. Genel kuruldaki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.EYT ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şöyle açıkladı:- 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.- Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.- Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.Genel kurulda kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla EYT başvuruları alınmaya başlanacak. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.