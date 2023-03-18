Eyenga Lokilo: 'Penaltımız verilmedi'

İstanbulsporlu futbolcu Eyenga Lokilo, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Lokilo yaptığı açıklamada, "Biz maça iyi başladık. Hocamızın planı, 42-43'e kadar iyi gidiyordu. O dakikada kornerden gol yedik. İlk yarıda Beşiktaş'a çok şans vermedik. Duran toptan bir gol yedik ve sonrası kötü oldu." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Böyle maçlarda şanslar zor yakalanır. Biz yakaladık o şansları. Benim de pozisyonlarım vardı. 2-3 pozisyonda doğru pasları bulamadım. Penaltı pozisyonumuz var. İzlemedim açıkçası ama penaltı olduğunu düşünüyorum. Hakem bir karar verdi ve bunu kabul etmeliyiz. Bugün, bu şekilde bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ