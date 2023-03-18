Eyenga Lokilo: "Penaltımız verilmedi"

İstanbulsporlu futbolcu Eyenga Lokilo, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyenga Lokilo: 'Penaltımız verilmedi'
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18 Mart 2023 21:18
İstanbulsporlu futbolcu Eyenga Lokilo, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Lokilo yaptığı açıklamada, "Biz maça iyi başladık. Hocamızın planı, 42-43'e kadar iyi gidiyordu. O dakikada kornerden gol yedik. İlk yarıda Beşiktaş'a çok şans vermedik. Duran toptan bir gol yedik ve sonrası kötü oldu." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Böyle maçlarda şanslar zor yakalanır. Biz yakaladık o şansları. Benim de pozisyonlarım vardı. 2-3 pozisyonda doğru pasları bulamadım. Penaltı pozisyonumuz var. İzlemedim açıkçası ama penaltı olduğunu düşünüyorum. Hakem bir karar verdi ve bunu kabul etmeliyiz. Bugün, bu şekilde bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

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