Evan Turner, Boston'a yardımcı koç olarak katılıyor

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Boston Celtics, Evan Turner'ı oyuncu gelişimine odaklanan bir yardımcı antrenör olarak işe almak için bir anlaşma yapıyor.



Turner, oyuncu olarak 10 NBA sezonu oynamış ve geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Atlanta Hawks ile 19 maça çıkmıştı.



Şubat ayındaki son takas tarihinden önce Minnesota Timberwolves'a takas edilen Turner, KOVID-19 pandemisi nedeniyle sezon kısa kesilmeden önce ekip için hiç forma giymemişti.



Turner daha önce 2014'ten 2016'ya kadar Celtics'te oynamış, ayrıca 2010'da kendisini draft eden Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers ve Indiana Pacers ekiplerinde de bulunmuştu.



