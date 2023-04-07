Haber Tarihi: 07 Nisan 2023 10:07 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 10:07

Europower halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Europower halka arz eşit mi, oransal mı?

Europower Enerji halka arz oluyor. Bununla birlikte "Europower halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Europower halka arz eşit mi, oransal mı?" soruları gündeme geldi. Europower Enerji; enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. İşte Europower Enerji halka arz hisse kodu ve fiyatı

Europower halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Europower halka arz eşit mi, oransal mı?
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), rekor talep beklenen Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) halka arzına onay verdi. Şirketin bu hafta sonu onaylı izahnamesini yayınlaması ve önümüzdeki hafta içinde yatırımcılardan talep toplaması bekleniyor. Peki Europower Enerji (EUPWR) halka arz eşit mi oransal mı? Halka arzda bireysel yatırımcıya dağıtım hangi yöntemle olacak? İşte bu soruların cevapları. 

Europower Halka Arz Ne Zaman Olacak? Europower Arz Tarihi

Europower Enerji halka arzı 12-13-14 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresi netleştikten sonra şirket tarafından duyurulacak.
Europower'ın Halka Arz Hedefi

Europower Enerji A.Ş. Borsa İstanbul'da halka arz olarak;
Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi

Kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması

Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve

Şirket'in kurumsal kimliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Europower Enerji Halka Arz Oransal mı, Eşit mi Olacak?

Europower halka arzı yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Europower Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Europower Enerji Halka Arz Fiyatı

Europower Enerji hissesi 40,60 TL'den halka arz olacak.

Hisse Sembolü Ne Olacak? Europower Borsa Kodu

Europower hissesinin sembolü "EUPWR" olacak.

Europower Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Europower Enerji halka arzının büyüklüğü 2,4 Milyar TL olarak açıklandı.

Europower Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?

Europower'ın halka arz açıklık oranının (ek pay satışı dahil) 27,30% olması planlanıyor.

Halka arzı sırasında toplamda 50 milyon adet lot (hisse adedi) dağıtılacaktır. Eğer toplanan kesin talep satışa çıkartılan pay adedinden fazla gerçekleşirse, 10 milyon adet daha payın ek satışla halka arz edilmesi planlanmaktadır.
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Kaynak: Midas
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