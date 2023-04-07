Europower halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Europower halka arz eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), rekor talep beklenen Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) halka arzına onay verdi. Şirketin bu hafta sonu onaylı izahnamesini yayınlaması ve önümüzdeki hafta içinde yatırımcılardan talep toplaması bekleniyor. Peki Europower Enerji (EUPWR) halka arz eşit mi oransal mı? Halka arzda bireysel yatırımcıya dağıtım hangi yöntemle olacak? İşte bu soruların cevapları. Europower Halka Arz Ne Zaman Olacak? Europower Arz Tarihi
Europower Enerji halka arzı 12-13-14 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresi netleştikten sonra şirket tarafından duyurulacak. Europower'ın Halka Arz Hedefi
Europower Enerji A.Ş. Borsa İstanbul'da halka arz olarak;
Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi
Kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması
Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi
Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve
Şirket'in kurumsal kimliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.Europower Enerji Halka Arz Oransal mı, Eşit mi Olacak?
Europower halka arzı yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir. Europower Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Europower Enerji Halka Arz Fiyatı
Europower Enerji hissesi 40,60 TL'den halka arz olacak. Hisse Sembolü Ne Olacak? Europower Borsa Kodu
Europower hissesinin sembolü "EUPWR
" olacak. Europower Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
Europower Enerji halka arzının büyüklüğü 2,4 Milyar TL olarak açıklandı. Europower Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?
Europower'ın halka arz açıklık oranının (ek pay satışı dahil) 27,30% olması planlanıyor.
Halka arzı sırasında toplamda 50 milyon adet lot (hisse adedi) dağıtılacaktır. Eğer toplanan kesin talep satışa çıkartılan pay adedinden fazla gerçekleşirse, 10 milyon adet daha payın ek satışla halka arz edilmesi planlanmaktadır.
Kaynak: Midas
Haber ile daha fazlasına ulaşın: