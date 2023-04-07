Europower halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Europower halka arz eşit mi, oransal mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), rekor talep beklenen Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) halka arzına onay verdi. Şirketin bu hafta sonu onaylı izahnamesini yayınlaması ve önümüzdeki hafta içinde yatırımcılardan talep toplaması bekleniyor. Peki Europower Enerji (EUPWR) halka arz eşit mi oransal mı? Halka arzda bireysel yatırımcıya dağıtım hangi yöntemle olacak? İşte bu soruların cevapları.Europower Enerji halka arzı 12-13-14 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresi netleştikten sonra şirket tarafından duyurulacak.Europower Enerji A.Ş. Borsa İstanbul'da halka arz olarak;Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesiKurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkmasıBilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesiŞeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması veŞirket'in kurumsal kimliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.Europower halka arzı yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Europower Enerji hissesi 40,60 TL'den halka arz olacak.Europower hissesinin sembolü "" olacak.Europower Enerji halka arzının büyüklüğü 2,4 Milyar TL olarak açıklandı.Europower'ın halka arz açıklık oranının (ek pay satışı dahil) 27,30% olması planlanıyor.Halka arzı sırasında toplamda 50 milyon adet lot (hisse adedi) dağıtılacaktır. Eğer toplanan kesin talep satışa çıkartılan pay adedinden fazla gerçekleşirse, 10 milyon adet daha payın ek satışla halka arz edilmesi planlanmaktadır.Kaynak: Midas